Nederlandse export bloemen en planten krimpt in eerste kwartaal

ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse export van bloemen en planten is in het eerste kwartaal van 2026 licht gekrompen. De totale waarde van de uitvoer van bloemen en planten bedroeg bijna 2,1 miljard euro. Dat is 0,6 procent minder dan een jaar geleden, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

De exportwaarde van snijbloemen daalde met 3,5 procent, terwijl planten juist een groei van 5 procent lieten zien. Opvallend is dat het volume van snijbloemen met 1 procent steeg, maar de omzet daalde. Dit wijst volgens VGB-directeur Matthijs Mesken op druk op de prijzen. "De consument lijkt voorzichtiger te worden, mede door stijgende inflatie. Bloemen worden vaker als luxeproduct gezien, terwijl planten stabieler presteren", aldus Mesken.

Ook staat de internationale sierteelthandel volgens de VGB onder druk door geopolitieke ontwikkelingen. De escalatie van spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran heeft geleid tot sterk stijgende transportkosten en verstoringen in logistieke ketens.