Brussel noemt gesprek met komende regering Hongarije constructief

BRUSSEL (ANP) - De eerste gesprekken tussen een delegatie op hoog niveau van de Europese Commissie en de inkomende Hongaarse regering waren "zeer constructief en positief van toon", zei een woordvoerder van de Commissie maandag. "Ze vormden een zeer nuttig uitgangspunt voor het noodzakelijke werk dat nu moet worden verricht, met name om geld vrij te maken ten behoeve van het Hongaarse volk."

Onder meer de kabinetschef van commissievoorzitter Ursula von der Leyen was vrijdag naar Boedapest gereisd. Een van de gespreksonderwerpen was de 17 miljard euro die de EU niet aan Hongarije wil geven vanwege schendingen van de rechtsstaat.

"Het contact wordt voortgezet", zei de woordvoerder van de Commissie. Hij wilde geen details geven over de besprekingen. "Het punt is dat we in gesprek zijn met de nieuwe Hongaarse regering om vooruitgang te boeken op een reeks kwesties die al te lang geblokkeerd zijn."

Hongarije blokkeert onder meer een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne.