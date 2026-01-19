Freek de Jonge zwijgt over WK 2026: Ik hou me erbuiten

DEN HAAG (ANP) - Freek de Jonge gaat zich niet bemoeien met het WK voetbal in 2026. De cabaretier was in het verleden meermaals kritisch op de gastlanden van het eindtoernooi en riep op tot boycots. Inmiddels komen er wel andere stemmen op om het WK in de Verenigde Staten te boycotten om de acties van president Donald Trump.

Zo ondertekenden ruim 8000 mensen de petitie van journalist Teun van de Keuken, die de KNVB oproept het toernooi te boycotten. Ook oud-politiecommissaris Bernard Welten sprak zich uit voor een boycot van het WK voetbal in de VS op LinkedIn, wat hem veel reacties opleverde.

Een soortgelijke oproep hoeven we voor het aankomende WK, dat naast de Verenigde Staten ook in Mexico en Canada is, niet van De Jonge te verwachten. "Het is heel simpel: mijn aanwezigheid heeft in het verleden geen succes gehad. Dus ik houd me er deze keer buiten", vertelt hij aan het ANP.

De Jonge (81) trok eind jaren zeventig de aandacht met zijn protestactie tegen het WK in Argentinië in 1978. Onder de leus 'Bloed aan de paal' protesteerde hij samen met Bram Vermeulen tegen de mensenrechtenschendingen onder het regime van dictator Videla en riepen zij op tot een boycot. Ook sprak hij zich uit tegen het houden van het WK in Qatar en begon hij een handtekeningenactie om het toernooi te laten verplaatsen naar een ander land.