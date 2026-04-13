ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden celstraffen gaan verjaren

door Peter Janssen
maandag, 13 april 2026 om 6:38
Honderden celstraffen dreigen dit jaar te verjaren door de aanhoudende bajescrisis. Het gaat voornamelijk om korte celstraffen, bijvoorbeeld voor het niet betalen van openstaande boetes, die de Tweede Kamer alsnog wil uitvoeren, maar dan met een enkelband. De verjaringsdreiging blijkt uit antwoorden van het ministerie van Justitie en Veiligheid die De Telegraaf heeft opgevraagd.
Door het structurele tekort aan cellen en personeel wordt de uitvoering van straffen al langere tijd uitgesteld. Deze criminelen, die bijvoorbeeld veroordeeld zijn voor relatief kleine vergrijpen zoals diefstal, wachten vaak thuis hun straf af totdat zij worden gearresteerd. Of ze krijgen een bericht als zij zich kunnen melden bij de bajes.
Op vragen van De Telegraaf antwoordt het ministerie dat het gaat om '658 zaken van 534 personen die in 2026 een verjaringsdatum hebben'. "Opgeteld gaat het bij deze zaken om 14 celjaren."

loading

POPULAIR NIEUWS

177753701_m

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

intro-1754253672

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

zondag-kan-peter-magyar-rechts-viktor-orban-onttronen

Is Peter Magyar echt beter dan zijn ex-partijgenoot Orban?

IMG_3572

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

melania-trump-jeffrey-elstein-41026-2e0763a579a847c681edde7819334d40

Melania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met Epstein

generated-image (4)

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Loading