Nederlandse export van goederen stijgt in januari

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in januari weer gestegen, na een krimp in december. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam vooral de uitvoer van machines, chemische en farmaceutische producten, voedings- en genotsmiddelen en elektrotechnische apparaten toe.

De groei kwam uit op 5,1 procent. In december kromp de goederenexport nog met 1,1 procent. De goederenimport was in januari 3,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt volgens het CBS doordat er meer chemische en farmaceutische producten, elektrotechnische apparaten en transportmiddelen werden ingevoerd.