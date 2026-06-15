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Nederlandse export van goederen stijgt ruim 4 procent in april

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 6:59
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in april opnieuw gestegen na een groei in maart. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben bedrijven in april vooral meer aardolieproducten uitgevoerd. Daarnaast was ook de export van elektrotechnische machines en apparaten en van transportmiddelen groter dan een jaar eerder. De exportgroei kwam uit op 4,4 procent.
De groei was groter dan een maand eerder. In maart steeg de goederenexport met 3,8 procent, maakte het CBS maandag bekend. De cijfers voor maart zouden eigenlijk op dinsdag 19 mei verschijnen, maar werden uitgesteld door de brand in een datacenter in Almere.
De export van goederen vormt bijna driekwart van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.
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