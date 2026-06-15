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Beurzen Japan en Zuid-Korea flink hoger, olieprijs daalt

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 7:23
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TOKIO (ANP) - De beurzen in Tokio en Seoul zijn maandag hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif is een vredesakkoord tussen de VS en Iran bereikt, dat op vrijdag 19 juni in Zwitserland door beide landen wordt ondertekend.
Beide partijen hebben aangekondigd dat "de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd", aldus Sharif. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de Straat van Hormuz, de belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten, vrijdag weer opengaat.
De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, zakte 4,7 procent tot 83,22 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte ruim 5 procent minder op 80,55 dollar per vat. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de handel 4,9 procent hoger en de Kospi in Seoul klom 5,3 procent. Beide landen zijn sterk afhankelijk van de import van olie uit het Midden-Oosten.
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