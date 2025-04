Nederlandse exporteurs rekenen op groei ondanks heffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse bedrijven verwachten dit jaar meer te exporteren, ondanks onzekerheden over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Europa. Dit melden kredietverzekeraar Atradius en ondernemersvereniging evofenedex na hun jaarlijkse onderzoek onder ruim driehonderd exporteurs. Exporteurs maken zich daarnaast zorgen over de spanningen tussen de Verenigde Staten en China en groeiende personeelstekorten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven dit jaar "gematigd" optimistisch zijn. Ze rekenen op een gemiddelde exportgroei van 6 procent. In 2024 nam de uitvoer nog met 1 procent toe, veel minder dan de voorspelde 7 procent. Groei lijkt volgens de onderzoekers niet meer vanzelfsprekend. Nog geen vier op de tien bedrijven zag de omzet vorig jaar groeien en bij bijna drie op de tien daalde deze. Daarnaast verwacht 43 procent dit jaar een hogere omzet, wat in voorgaande jaren nog de helft van de bedrijven voorspelde.

Exporteurs gaven verder aan dat twee derde van hun omzet uit de Europese Unie komt. Duitsland, een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, wordt het vaakst genoemd als bestemming. Maar de uitvoer naar dat land is het afgelopen jaar wel gedaald, ziet Tom Kaars Sijpesteijn, directeur van Atradius. "In Duitsland is al enige tijd, in het bijzonder in de auto-industrie, sprake van economische stagnatie. De gevolgen hiervan worden ook voor Nederlandse exportbedrijven steeds duidelijker zichtbaar."

Het land behoort volgens hem nu drie jaar tot de landen waar Nederlandse exporteurs de grootste betalingsproblemen hebben. "Deze optelsom van ontwikkelingen kan de positie van Duitsland als onze belangrijkste exportbestemming op termijn onder druk zetten."