Geen groene voorstellen Follow This op vergaderingen olieconcerns

AMSTERDAM (ANP) - De activistische beleggersgroep Follow This dient voor het eerst in negen jaar geen voorstellen in op aandeelhoudersvergaderingen om olie- en gasconcerns te dwingen meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Oprichter Mark van Baal vindt een pauze nodig omdat beleggers zich zorgen maken over politieke en juridische vergeldingsmaatregelen tegen klimaatactivisme in de VS. Ze hebben tijd nodig om zich daarop voor te bereiden, zegt hij.

Follow This zette sinds 2016 als aandeelhouder voorstellen op agenda's van jaarvergaderingen om olie- en gasconcerns als Shell, BP en TotalEnergies ertoe te bewegen strengere klimaatdoelstellingen aan te nemen. Vorig jaar klaagde ExxonMobil de Nederlandse vereniging en medestander Arjuna Capital aan in de Verenigde Staten om hun voorstellen. De rechter in Texas verwierp die rechtszaken nadat de klimaatvoorstellen waren ingetrokken, maar de Exxon-top dreigde met nieuwe rechtszaken tegen partijen die vergelijkbare stappen zetten.

"Het signaal van Exxon was: als je kritisch bent als aandeelhouder slepen we je voor de rechter. Daar zijn grote beleggers gevoelig voor. De huidige politieke situatie speelt ook mee, met Donald Trump aan de macht", zegt Van Baal, verwijzend naar de ambitie van de Amerikaanse president om meer fossiele brandstoffen op te pompen en beleid tegen klimaatverandering terug te draaien. Daarnaast heeft een groep Amerikaanse staten grote vermogensbeheerders als BlackRock, Vanguard en State Street aangeklaagd omdat ze hun financiële macht zouden hebben misbruikt voor klimaatactivisme.

'Pauze'

Bij Europese energieconcerns als Shell, BP en TotalEnergies dient Follow This ook geen klimaatvoorstellen in. De grote beleggers in die bedrijven opereren wereldwijd, en zijn daarom ook huiverig voor ontwikkelingen in de VS, legt Van Baal uit. "Je moet het echt als een pauze zien. Beleggers moeten goed voorbereid zijn om samen de aandeelhoudersdemocratie te beschermen", zegt hij.

De voorstellen van Follow This kregen sinds 2016 steeds meer steun, maar bleven de afgelopen jaren steken op ongeveer een vijfde. "Om ze dit jaar weer in te dienen met het risico dat de steun op 20 procent blijft en er een rechtszaak komt, daar zijn beleggers nu niet klaar voor."