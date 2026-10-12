Nederlandse goederenexport groeit met bijna 5 procent in augustus

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd.

Het gaat om de grootste toename van de goederenexport dit jaar tot nu toe. In juli groeide de export ook al, toen met 2,3 procent. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale Nederlandse export.

Nederland voerde in augustus ook 2 procent meer goederen in op jaarbasis. Vooral machines en elektrotechnische apparaten werden meer ingevoerd.

Het CBS kijkt elke maand ook naar de omstandigheden waarmee exporteurs te maken hebben. In oktober zijn de omstandigheden voor de export gunstiger dan in augustus. Dat komt vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone minder negatief is.