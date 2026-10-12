Loopt je vaste energiecontract binnenkort af? Dan betaal je voor een nieuw jaarcontract nu meer dan een week geleden. Vattenfall verhoogde op 9 oktober zijn vaste tarieven, en het is niet de enige leverancier. Wie nu moet tekenen, kiest dus niet alleen een leverancier. Je kiest ook hoe lang je vastzit.

Volgens Energievergelijk.nl betaalt een nieuwe klant bij Vattenfall € 94 per jaar meer dan iemand die gisteren tekende. Dat geldt bij 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas. De gasprijs ging van €1,733 naar €1,808 per kuub, de stroomprijs van €0,314 naar €0,326 per kWh. Daarmee heeft Vattenfall het hoogste gastarief van de 17 vaste jaarcontracten in die vergelijker.

Elf contracten duurder in een paar dagen

Vattenfall staat niet alleen. Sinds dinsdag 6 oktober werden 11 vaste contracten duurder, bij 5 leveranciers: naast Vattenfall ook Budget Thuis, Engie, Greenchoice en Vandebron. Bij Engie en Vandebron ging het om bedragen tot € 91 per jaar. Opvallend: Vandebron had op 1 oktober volgens Overstappen.nl nog het goedkoopste jaarcontract.

De oorzaak ligt op de gasbeurs. Een leverancier koopt het gas voor een vast contract vooraf in. Op de Europese beurs steeg de gasprijs volgens Energievergelijk.nl in anderhalve week met 13 procent: van €69,81 per MWh op 29 september naar €78,85 op 8 oktober.

Dat komt bovenop een jaar waarin gas al flink duurder werd. Volgens de NOS lag de gemiddelde gasprijs voor huishoudens eind oktober 2025 op €1,19 per kuub en op 9 oktober op €1,60. Dat is een stijging van bijna 35 procent.

Rekenvoorbeeld: een huishouden met 1.000 kuub

Wat betekent dit voor een huishouden dat 1.000 kuub gas per jaar verbruikt? Alleen de prijsstap van 7,5 cent per kuub bij Vattenfall kost je op gas al €75 per jaar extra. Vergeleken met vorig jaar is het verschil veel groter. Tom Schuitemaker van Pricewise zegt tegen de NOS dat gas 40 tot 50 cent per kuub duurder is. Bij 1.000 kuub komt dat neer op zo'n €500 per jaar.

Tel daar voor stroom nog 250 bij op, dan gaat het heel hard - Tom Schuitemaker, Pricewise, tegen de NOS (via TPO)

Waarom drie jaar nu vaak goedkoper is

Normaal betaal je extra voor de zekerheid van een langer contract. Nu ligt dat anders, en eerder legde deze site al uit hoe die omkering werkt . Kort gezegd: een jaarcontract bestaat bijna helemaal uit de dure komende winter, terwijl een driejarig contract ook goedkoper ingekocht gas voor latere jaren bevat. Volgens de NOS komt dat onder meer doordat de verwachting is dat het aanbod van vloeibaar gas de komende jaren toeneemt.

Mensen merken het. Opvallend: contracten met een looptijd van drie jaar worden volgens Schuitemaker tien keer zo vaak aangevraagd als een jaar geleden.

Het voordeel van drie jaar is echt, maar bij een gemiddeld verbruik vaak klein.

Hoe groot het verschil is, hangt af van wie rekent en wanneer. De cijfers hieronder zijn van 1 oktober, dus van vóór de laatste prijsstappen:

Keuze.nl: bij 2.500 kWh en 1.000 m³ is drie jaar vast gemiddeld €15 per jaar goedkoper dan een jaarcontract.

Keuze.nl: bij 5.000 kWh en 2.000 m³ loopt dat op tot gemiddeld €196 per jaar.

Overstappen.nl: het goedkoopste driejarige contract was €2.340,47 per jaar, het goedkoopste jaarcontract €2.429,49. Dat scheelt ongeveer €89.

Wanneer drie jaar juist niet slim is

Een lager tarief is niet het enige wat telt. Ga je binnen drie jaar verhuizen, dan kan vroegtijdig opzeggen geld kosten. Volgens de ACM is de opzegvergoeding maximaal gelijk aan het bedrag van het verlies dat de energieleverancier lijdt door de voortijdige opzegging. Dalen de prijzen in de tussentijd, en dat is precies wat de markt voor 2027 verwacht, dan kan die vergoeding flink oplopen.

Ook je verbruik telt mee. Volgens Pricewise is een jaarcontract vaak aantrekkelijker voor huishoudens die weinig gas gebruiken. En de verwachte daling is geen zekerheid. Gaslicht.com waarschuwt dat ook de prijzen voor 2027 kunnen oplopen als de problemen rond de Straat van Hormuz aanhouden of de winter streng wordt. Overstappen.nl verwacht zelfs dat gas in 2027 eerder duurder wordt dan goedkoper.

Daar komt de belasting nog bij. Volgens de Consumentenbond stijgt de energiebelasting op gas in 2027 van €0,7268 naar €0,7457 per kuub. Hoe een koude winter de rekening extra kan opdrijven, lees je in 'Waarom een koude winter je gasrekening dit jaar dubbel kan raken'.

Wat je nu kunt doen