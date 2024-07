Nederlandse industrie herstelt verder, maar vaart mindert

ZEIST (ANP) - De Nederlandse industrie liet opnieuw herstel zien in juni, maar het tempo waarmee dat ging nam af. Dat constateert de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). "Een lichte daling van het aantal nieuwe exportorders is de boosdoener", zegt sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting.

Hoewel het aantal orders in juni daalde, was er onder de streep nog steeds sprake van een stijging ten opzichte van een maand eerder. Die was te danken aan bijvoorbeeld nieuwe klanten en een verbetering van de vraag.

Daarbij was er wel nog sprake van hogere grondstofprijzen en grotere loondruk, waardoor zowel de inkoop- als de verkoopprijzen het hoogste niveau in anderhalf jaar bereikten. Bedrijven verkleinden daarom hun voorraden tot het laagste niveau in zes maanden.