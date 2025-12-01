Nederlandse industrie laat opnieuw lichte verbetering zien

ZEIST (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in november opnieuw een lichte verbetering laten zien ten opzichte van een maand eerder. Zowel de productie als het aantal nieuwe orders groeide. De verwachtingen voor het komende jaar lagen ook op het hoogste niveau sinds juli, al liggen die nog wel onder het langetermijngemiddelde. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse peiling.

De graadmeter van de Nevi voor de stand van zaken in de industrie was 51.8, waarmee de groei hetzelfde was als in oktober. Een cijfer van boven de 50 wijst op een verbetering van de bedrijvigheid. In september was de groei nog 53.7.

De ongeveer 350 bevraagde inkoopmanagers meldden opnieuw hogere kosten voor onder meer personeel en energie. Door de niet al te rooskleurige vooruitzichten rond de toekomstige vraag naar producten bleven bedrijven terughoudend in hun personeelswerving en inkoopactiviteiten.