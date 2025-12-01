ECONOMIE
Horecaondernemers minder somber met feestdagen voor de deur

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 8:01
anp011225050 1
DEN HAAG (ANP) - Hotel-, restaurant- en caféhouders zijn het laatste kwartaal van dit jaar minder somber geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stemming in de branche nog steeds overwegend negatief, maar gaandeweg het jaar lijkt het vertrouwen wel te verbeteren. Met onder meer de feestdagen in aantocht zijn horecaondernemers in de nieuwste peiling van het statistiekbureau vooral minder negatief over het economisch klimaat in de komende drie maanden.
De graadmeter, waarmee het statistiekbureau het sentiment meet, is dit kwartaal uitgekomen op min 8,4. In het derde kwartaal was dit nog min 13,2. Daarmee is de stemming in de sector weer beter dan een jaar terug, toen de score uitkwam op min 11,3. De laatste keer dat het ondernemersvertrouwen in de horeca een kwartaal positief was, was in het derde kwartaal van 2022.
