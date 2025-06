Nederlandse industrie verwacht dit jaar flink meer investeringen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie verwacht dit jaar flink meer te investeren in onder meer gebouwen, machines, vervoermiddelen en computers dan vorig jaar. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nemen die industriële investeringen naar verwachting met 27 procent toe. Een kwart van de verwachte investeringen gaat naar verduurzaming en energiebesparing.

Het CBS voerde het onderzoek uit tussen half januari en medio mei. Volgens het statistiekbureau is de flinke toename ook deels te verklaren doordat investeringen die eigenlijk vorig jaar al in gebruik genomen zouden worden zijn uitgesteld tot dit jaar.

In de bedrijfstak raffinaderijen en chemische industrie wordt de sterkste toename van de investeringen verwacht met een plus van 47 procent. Vooral farmaceutische bedrijven en chemiebedrijven zien een sterke toename. In de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt een stijging van bijna een derde verwacht. Daar staat tegenover dat in de textiel-, kleding- en lederindustrie minder investeringen worden verwacht, met een daling van 4 procent.

Bij de investeringen in verduurzaming en energiebesparing gaat het bijvoorbeeld om circulair produceren zoals hergebruik van grondstoffen en afval, maar ook om isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast gaat ook een klein deel van de geplande investeringen naar digitalisering, aldus het CBS.