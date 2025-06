Geen sirenes en zwaailicht bij dodelijke achtervolging in België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De politiewagen die een 11-jarige jongen begin juni tijdens een achtervolging aanreed, had geen zwaailicht en sirene aan. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van de verkeersdeskundige, zo heeft het parket van Brussel woensdag bekendgemaakt. De agent is aangehouden voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood tot gevolg. Hij heeft een enkelband.

De jongen was in Ganshoren, een gemeente in de buurt van Brussel, op een elektrische step weggevlucht voor een politiecontrole. De jongen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.