Nederlandse inflatie verder gestegen naar 4,1 procent

De inflatie in Nederland is in december iets verder opgelopen tot 4,1 procent op jaarbasis, van 4 procent in november. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een snelle raming.

De hogere inflatie is het gevolg van iets harder gestegen prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Dat geldt ook voor de prijzen in de dienstensector. Energie werd eveneens duurder, na een lichte daling van de energieprijzen in november.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode steeg naar 3,9 procent, van 3,8 procent een maand eerder. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

Later op de dag worden ook inflatiecijfers van de eurozone gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. De inflatie in het eurogebied was in november nog 2,3 procent.