Klaar voor 84 miljoen potentiële nieuwe klanten?

Zou je met je website een groter publiek willen bereiken? Aan mogelijkheden geen gebrek. Als de Nederlandse markt geen kansen meer biedt, kun je je richten op het buitenland. Voor Nederlanders is Duitsland een logische stap. Dit land heeft meer dan vierentachtig miljoen inwoners, dus wanneer je slechts een klein percentage van deze mensen bereikt, kan dat nog altijd heel veel opleveren. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf onder de aandacht komt van een nieuw, internationaal publiek? De beste manier is om te zorgen dat je op deze nieuwe markt goed zichtbaar bent. Een goede digital agency kan je hierbij helpen. In dit artikel laten we je zien wat jouw road to success is.

Zorg dat je online zichtbaar bent

De beste manier om je nieuwe doelgroep te bereiken, is door te zorgen dat je online vindbaar bent. Je bedrijf heeft daarom een goede site nodig. Zorg ervoor dat je de info op je site ook in het Duits beschikbaar stelt. Laat je publiek zien wat je te bieden hebt, geef ze nuttige informatie en overtuig hen ervan om met jou in zee te gaan. Een professionele marketeer kan je helpen een site te maken die aanspreekt en die ook Search Engine proof is want hoe beter je weet hoe zoekmachines je website scannen, hoe beter je site vindbaar wordt. Een succesvolle Search Engine Optimization (SEO) strategie, kan niet zonder linkbuilding. Dit is het aanleggen van links vanaf externe sites naar jouw website. Zoekmachines zien deze links en waarderen je site hoger. Linkbuilding is echter tijdrovend, maar gelukkig kun je je linkbuilding uitbesteden aan een professional. Het voordeel hiervan is dat jij tijd overhoudt, terwijl je tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk gebruikmaakt van je marketingbudget.

Lokale linkbuilding zorgt voor betere resultaten

Zoekresultaten in zoekmachines worden afgestemd op de locatie waar je zoekt. Wil je je site dus zichtbaar maken in het buitenland, dan moet je aan lokale marketing doen. Vandaar dat linkbuilding Duitsland alleen effectief is wanneer je dit doet door middel van Duitse artikelen die je plaatst op in Duitsland goed bezochte websites. Als leek kan het lastig zijn om uit te zoeken welke sites je moet benaderen voor goede backlinks. Ook daarom is het beter om een internationale digital agency in te schakelen. Dit bedrijf beschikt over de kennis en het netwerk om effectief links voor je aan te leggen. Dit zorgt ervoor dat je je publiek bereikt omdat je site verweven wordt in een netwerk van hooggewaardeerde webpagina’s. Je zult zien dat je bezoekersaantallen al snel gaan oplopen.

Informeer naar de mogelijkheden

Wil je weten hoe jij het beste een nieuw publiek kunt aanboren voor je bedrijf? Neem contact op met je marketeer om te horen waar de kansen liggen. Hou er rekening mee dat een goede marketingcampagne een proces van de lange adem is. Hoe langer je de campagne voortzet, hoe meer succes je van je investering mag verwachten. Laat die nieuwe klanten maar komen!