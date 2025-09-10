Nederlandse kassenbouwers hard geraakt door importheffingen VS

NAALDWIJK (ANP) - Nederlandse kassenbouwers worden hard geraakt door de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Opdrachtgevers zeggen orders af en kassenbouwers halen veel minder nieuwe opdrachten binnen in de voor hen belangrijke Amerikaanse markt. Dat zegt voorzitter Annie van de Riet van AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector. Atrium Agri, een samenwerkingsverband met onder meer kassenbouwers, heeft enkele opdrachten zien wegvallen of opgeschort worden.

Naast de heffingen van 50 procent op staal en aluminium hebben kassenbouwers ook last van tarieven op Chinese goederen. Het glas voor de kassen wordt veelal uit China geïmporteerd. Staal, aluminium en glas zijn belangrijke bouwmaterialen voor kassen, maar worden duurder door de tarieven. Over het algemeen maken de heffingen het bouwen van een kas volgens Van de Riet een kwart duurder, waardoor opdrachtgevers aarzelen om een contract te tekenen.

Ook speelt onduidelijkheid volgens haar een grote rol, bijvoorbeeld over hoelang de tarieven gelden, welke heffingen betaald moeten worden en of de EU en de VS er nieuwe afspraken over maken. "Door die onduidelijkheid ligt het nu vrijwel stil. Als je niet weet hoeveel je moet betalen, schrikt dat af." De hele keten wordt volgens haar door de problemen geraakt.

Tientallen miljoen euro's mislopen

Kassenbouwers lopen hierdoor zeker tientallen miljoenen euro's mis, zegt Van de Riet. Voor de heffingen stond de VS in de top vijf belangrijkste markten, omdat het land steeds zelfvoorzienender wil zijn in het telen van groente, fruit, bloemen en planten.

Nu zoeken kassenbouwers volgens haar naar andere markten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Hoe dat uitpakt moet nog blijken, maar ze verwacht niet dat bedrijven in de problemen dreigen te komen. "Er is geen gebied waar ze niet actief zijn. Bij de bouw van 80 procent van alle kassen is een Nederlandse kassenbouwer betrokken."

Amerikaanse opdrachten

De VS zijn en blijven een belangrijke markt voor Atrium Agri, dat ondanks de tegenslagen nog wel Amerikaanse opdrachten heeft lopen, zegt topman Marck Hagen. "Het is nu even lastig, maar over een paar maanden is iedereen gewend aan de tarieven en dan verwacht ik meer projecten."

Vanwege de heffingen heeft Atrium Agri besloten onderdelen voor kasinstallaties te gaan assembleren in de VS. Doordat het samenwerkingsverband nu minder opdrachten in de VS heeft, is er volgens hem wel tijd voor projecten op andere plekken, bijvoorbeeld in Abu Dhabi.