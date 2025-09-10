Ook Nederland veroordeelt Israëlische aanval in Doha

Nederland veroordeelt de Israëlische luchtaanval in Doha. Dat schrijft buitenlandminister David van Weel (VVD) op X in reactie op de aanval eerder dinsdag. "De soevereiniteit van staten moet worden gerespecteerd", vindt de bewindsman.

Daar voegt hij aan toe: "Bovendien helpt de aanval niet om een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas dichterbij te brengen."

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de Nederlandse ambassade niet in het getroffen gebied ligt. De residentie wel, maar die is niet beschadigd door de aanval. "Onze collega's op de ambassade zijn uiteraard geschrokken, maar maken het naar omstandigheden goed. We volgen de situatie nauwlettend en staan voortdurend in contact met onze mensen ter plaatse."