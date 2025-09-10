Trump mag Fed-gouverneur Lisa Cook voorlopig niet ontslaan

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft president Donald Trump tijdelijk verboden om Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Ze mag aanblijven zolang ze de pogingen van de president om haar te ontslaan aanvecht.

De uitspraak betekent dat Cook waarschijnlijk de vergadering van de Fed op 16 en 17 september kan bijwonen om te stemmen over een renteverlaging.

Trump beschuldigt Cook van hypotheekfraude en kondigde eind augustus haar ontslag aan. De Fed-bestuurder werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden als eerste zwarte vrouw ooit in het bestuur van de centrale bank.

In beroep

De rechter concludeerde dat Cooks vermeende hypotheekfraude geen grond was om haar te ontslaan op basis van de Federal Reserve Act. Ook schond de manier waarop ze werd ontslagen haar recht op een eerlijk proces, aldus de rechter.

Het ministerie van Justitie gaat naar verwachting snel in beroep tegen de uitspraak. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal vermoedelijk het laatste woord in de ontslagzaak hebben.