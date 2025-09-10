ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump mag Fed-gouverneur Lisa Cook voorlopig niet ontslaan

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 5:50
anp100925035 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft president Donald Trump tijdelijk verboden om Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Ze mag aanblijven zolang ze de pogingen van de president om haar te ontslaan aanvecht.
De uitspraak betekent dat Cook waarschijnlijk de vergadering van de Fed op 16 en 17 september kan bijwonen om te stemmen over een renteverlaging.
Trump beschuldigt Cook van hypotheekfraude en kondigde eind augustus haar ontslag aan. De Fed-bestuurder werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden als eerste zwarte vrouw ooit in het bestuur van de centrale bank.
In beroep
De rechter concludeerde dat Cooks vermeende hypotheekfraude geen grond was om haar te ontslaan op basis van de Federal Reserve Act. Ook schond de manier waarop ze werd ontslagen haar recht op een eerlijk proces, aldus de rechter.
Het ministerie van Justitie gaat naar verwachting snel in beroep tegen de uitspraak. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal vermoedelijk het laatste woord in de ontslagzaak hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

Loading