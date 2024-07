Nederlandse keten Fletcher mikt op honderden hotels in Duitsland

NIEUWEGEIN (ANP) - De Nederlandse hotelketen Fletcher denkt de komende tien jaar in Duitsland uit te groeien tot een keten met honderden hotels. In het buurland staan veel middelgrote hotels die gerund worden door families die geen opvolger kunnen vinden. Volgens Fletcher-topman Rob Hermans zijn dat ideale hotels voor zijn keten om over te nemen, ook omdat Duitsland een populaire bestemming is voor korte vakanties.

"Als je puur naar Duitsland kijkt, is dat vier tot vijf keer groter dan Nederland. Als we daar dezelfde dichtheid aan hotels krijgen als in Nederland, zit je zomaar aan vierhonderd tot vijfhonderd hotels", bevestigt Hermans de ambitie die hij eerder tegenover AD uitsprak.

Het eerste Fletcher-hotel in Duitsland opent in augustus in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daarna is volgens Hermans het plan om "als een olievlek" verder te groeien. In eigen land denkt Fletcher van de huidige 115 hotels uit te kunnen breiden tot zo'n 250 hotels.