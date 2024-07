Extreemrechts en -links in Europarlement willen Von der Leyen niet

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe extreemrechtse groep Patriotten voor Europa, met de PVV, wil niet dat Ursula von der Leyen een tweede termijn krijgt als voorzitter van de Europese Commissie. Ook de Linkse fractie wil haar niet nog eens vijf jaar als voorzitter. Dit hebben de woordvoerders van de twee politieke groeperingen in het Europees Parlement vrijdag gezegd. Donderdag stemt het nieuwe Europese Parlement over de kandidatuur van Von der Leyen.

Von der Leyen is eind vorige maand door de regeringsleiders van de EU-lidstaten als kandidaat voorgedragen. De twee fracties vinden dat zij er de afgelopen vijf jaar een potje van heeft gemaakt.

Zij hebben samen 130 van de 720 zetels in het Europees Parlement, dat dinsdag officieel in Straatsburg wordt beëdigd. Dan start de nieuwe zittingsperiode, die vijf jaar duurt. Een deel van de 78 leden van de rechtse fractie ECR, waartoe de SGP behoort, gaat in ieder geval ook tegen een nieuwe termijn van Von der Leyen stemmen, zei de ECR-woordvoerder.

Eerste plannen

Von der Leyen heeft de steun nodig van 361 van de 720 Europarlementariërs om te worden herkozen. Donderdagmiddag om 13.00 uur wordt er schriftelijk en geheim gestemd. Rond de klok van 15.00 uur wordt de uitslag bekendgemaakt.

De Sociaaldemocraten, met 137 zetels de tweede fractie in het Europees Parlement, houden de kaarten nog tegen de borst. Dat doen ook Renew (77 zetels) en de Groenen (53 zetels). Hun steun voor Von der Leyen hangt af van haar eerste plannen die zij donderdagochtend in het Europees Parlement presenteert, zeiden de woordvoerders van de drie fracties vrijdag.

'Alle vertrouwen'

De partij van Von der Leyen (EVP, 188 zetels) heeft er "alle vertrouwen" in dat hun voorvrouw wordt herkozen.

De ervaring leert dat er binnen fracties altijd 'dissidenten' zijn, die anders stemmen dan waarop de fractieleiding hoopt.