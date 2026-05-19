Nederlandse Loterij lijdt verlies na verhoging kansspelbelasting

RIJSWIJK (ANP) - Nederlandse Loterij heeft vorig jaar een miljoenenverlies geleden, tegenover ruim 30 miljoen euro winst een jaar eerder. De kansspelorganisatie, bekend van onder meer de Staatsloterij, Lotto en TOTO, zegt dat een verhoging van de kansspelbelasting de belangrijkste reden is voor het nettoverlies. Ook strengere speellimieten voor onlinekansspelen, het tabaksverbod en het verbod op sportsponsoring voor onlinekansspelen hadden een negatieve invloed op de resultaten.

In totaal werd er voor 5,1 miljard euro ingelegd bij spellen van Nederlandse Loterij, meldt het bedrijf dinsdag in zijn jaarverslag. Dat is 15 procent minder dan een jaar eerder. De omzet bedroeg 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro ging naar de Nederlandse staat, sportkoepel NOC*NSF en verschillende goede doelen. Onder de streep leed Nederlandse Loterij 8 miljoen euro verlies, tegenover 31 miljoen euro winst in 2024.

De organisatie droeg vorig jaar 96 miljoen euro af aan kansspelbelasting, vergelijkbaar met een jaar eerder. Volgens de organisatie gaat de verhoging van de kansspelbelasting echter ten koste van de marge op onlinekansspelen en "daarmee de mogelijkheid om een aantrekkelijk, legaal spelaanbod neer te zetten".

'Zeer uitdagend'

De kansspelbelasting werd in 2025 verhoogd naar 34,2 procent, van 30,5 procent in 2024. Bij de Staatsloterij en Krasloten worden prijzen belastingvrij uitgekeerd aan winnaars en betaalt Nederlandse Loterij de kansspelbelasting. Voor de hoofdprijs van 30 miljoen euro van de Oudejaarstrekking gaat het bijvoorbeeld om zo'n 4 miljoen euro extra aan belasting, legt de organisatie uit.

Nederlandse Loterij zegt een deel van de verhoging van de kansspelbelasting opgevangen te hebben door spellen te vernieuwen en efficiënter te werken en te investeren. Maar de kansspelorganisatie waarschuwt dat door een verdere verhoging van de belasting dit jaar "zeer uitdagend" gaat zijn.

Niet het beoogde effect

"De belastingverhoging werkt averechts; spelers zijn minder beschermd, onze afdracht aan sport en goede doelen daalt en de belastinginkomsten van de staat lopen terug. Dat levert alleen maar verliezers op", stelt topman Arjan Blok.

Ook de Kansspelautoriteit (Ksa) stelde vorig jaar dat de verhoging van de belasting op gokken niet het beoogde effect had gehad. De belastinginkomsten voor de Nederlandse overheid vielen naar schatting lager uit en de waakhond constateerde dat de verhoging drukte op de winsten van bedrijven in de sector.