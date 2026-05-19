Drugs gevonden bij fruit in Lidl-filialen Brabant en Limburg

MAASTRICHT (ANP) - In een aantal filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn maandag verdovende middelen aangetroffen tussen partijen fruit. Dit fruit was verpakt in grote dozen. De dozen zijn allemaal afkomstig uit hetzelfde distributiecentrum van de supermarktketen.

Maandag werd al bekend dat er drugs werden gevonden bij vestigingen van de Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch en een zaak in Sint-Oedenrode.

Waar de verdovende middelen vandaan komen, voor wie deze zijn bestemd en wie erachter zit, wordt door de politie onderzocht. Dit gebeurt in nauw overleg met de supermarktketen. Er is volgens de politie geen enkele aanwijzing dat Lidl betrokken is bij deze zaak of iets te maken heeft met de aangetroffen drugs. Een woordvoerder van de supermarktketen zegt dat het onderzoek in handen is van de politie. "In het belang daarvan doen wij geen verdere uitspraken."

De drugs zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd.