Nederlandse luchthavens nemen Belgische vluchten over om staking

ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse luchthavens nemen vluchten van Belgische vliegvelden over vanwege een staking in België dinsdag. Door de werkonderbreking zijn alle vluchten van en naar Charleroi Airport geschrapt, net als veel vluchten op Brussels Airport. Twee TUI-vluchten naar Málaga en Alicante in Spanje vertrekken daarom vanaf Rotterdam The Hague Airport in plaats van Brussel, meldt een woordvoerster van de Rotterdamse luchthaven.

Negen passagiersvluchten van de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air vertrekken niet van en naar België, maar van en naar Maastricht Aachen Airport volgens een woordvoerster van dat vliegveld. Daarnaast heeft de luchthaven vijf vrachtvluchten overgenomen.

Via Schiphol wijken vooralsnog geen vluchten uit, meldt een woordvoerder. "Maar we staan er wel voor open als het nodig is", voegt hij daaraan toe.

Dinsdag is in België een nationale staking tegen het economische beleid van de regering. Ook in de Antwerpse haven en het Belgische openbaar vervoer wordt gestaakt.