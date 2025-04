Maak kennis met zebra striping: de nieuwste hype om maat te houden met alcohol

Alcohol begint langzaam uit de mode te raken. Steeds meer jongeren weten maat te houden of geven er helemaal de brui aan. De nieuwste hype op TikTok is zebra striping. Of nou ja nieuw, het is eigenlijk niet meer dan de aloude wijsheid om een glas alcohol af te wisselen met een frisje.

En dat hoeft dan geen saai colaatje te zijn. Er zijn mocktails in alle soorten en maten verkrijgbaar, net als een heel assortiment aan alcoholvrij bier. Het idee is dat je door af te wisselen voorkomt dat je te veel drinkt en de controle behoudt, vertelt therapeut Erin Moran aan Huffpost

Je beperkt de schadelijke effecten van drankgebruik en hoeft niet helemaal te stoppen met drinken. Het heeft bovendien als voordeel dat je beter gehydrateerd blijft en waarschijnlijk een minder zware kater hebt. Je alcoholpromillage stijgt geleidelijker waardoor je beter in control blijft.

Maar er zijn ook nadelen, waarschuwen experts: het blijft alcohol en dat is schadelijk voor je gezondheid. Dat je het afwisselt met water maakt het niet eens veel beter. Het kan dus een vals gevoel van veiligheid geven.

Wil je het toch eens proberen, omdat je anders nóg meer drinkt, bereid je dan voor. Bedenk hoeveel alcoholische drankjes je maximaal mag drinken van jezelf en verzin goede alternatieven die je echt lekker vindt.