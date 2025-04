Brand onder controle na zware explosie in Iraanse haven

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse autoriteiten melden dat de grote brand die uitbrak na een explosie in de belangrijke haven Shahid Rajaee, onder controle is. Door de ontploffing vielen afgelopen weekend zeker zeventig doden, berichten staatsmedia.

De Iraanse televisie toonde dinsdag livebeelden waarop te zien is dat nog dikke rook opstijgt. Toch konden de normale activiteiten in de haven worden hervat, stelde de douaneautoriteit.

De haven ligt in de buurt van de kuststad Bandar Abbas, aan de Straat van Hormuz. Via die waterweg wordt veel olie vervoerd. De explosie was tientallen kilometers verderop nog te horen.

De ontploffing ontstond volgens de autoriteiten mogelijk in een opslagplaats met chemische en gevaarlijke materialen. Mogelijk zijn veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Voor sabotage is volgens de gouverneur van het gebied geen bewijs.