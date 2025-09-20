ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse luchthavens niet getroffen door cyberaanval

Economie
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 8:54
anp200925016 1
SCHIPHOL (ANP) - Nederlandse luchthavens lijken niet te zijn getroffen door de cyberaanval op Europese luchthavens vrijdag. Woordvoerders van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport melden dat bij de luchthavens niets aan de hand is.
Het vliegverkeer op Brussels Airport, London Heathrow en Berlin Brandenburg Airport is verstoord geraakt door de aanval. Op de Brusselse luchthaven zijn zeker negen vluchten geschrapt en vijftien vertraagd. Passagiers op de andere vliegvelden moeten ook rekening houden met langere wachttijden.
De woordvoerders van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zeggen dat de problemen daar geen impact hebben op hun luchthavens.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

shutterstock_2547736709

Gedachtenlezen wordt simpel met deze 8 tips

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

generated-image (22)

Wat doet het hebben van een kat met je brein (en dat van de kat)?

Loading