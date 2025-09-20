Nederlandse luchthavens niet getroffen door cyberaanval

SCHIPHOL (ANP) - Nederlandse luchthavens lijken niet te zijn getroffen door de cyberaanval op Europese luchthavens vrijdag. Woordvoerders van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport melden dat bij de luchthavens niets aan de hand is.

Het vliegverkeer op Brussels Airport, London Heathrow en Berlin Brandenburg Airport is verstoord geraakt door de aanval. Op de Brusselse luchthaven zijn zeker negen vluchten geschrapt en vijftien vertraagd. Passagiers op de andere vliegvelden moeten ook rekening houden met langere wachttijden.

De woordvoerders van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zeggen dat de problemen daar geen impact hebben op hun luchthavens.