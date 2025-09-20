ECONOMIE
Polen zet opnieuw straaljagers in na aanval op Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 8:56
WARSCHAU (ANP) - Polen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag uit voorzorg opnieuw straaljagers de lucht ingestuurd, terwijl het westen van Oekraïne werd bestookt door Russische luchtaanvallen. De operatie is inmiddels weer afgerond, melden de Poolse strijdkrachten op X.
Behalve Poolse toestellen stegen ook vliegtuigen van bondgenoten op, waaronder Nederlandse F-35's. Ook is een tankvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven opgestegen, aldus een woordvoerder van Defensie. De luchtverdediging en radarsystemen aan de grond werden ook geactiveerd. Eerder deze maand haalden Nederlandse F-35's nog Russische drones neer die het Poolse luchtruim binnendrongen.
Het gebeurt vaker dat de luchtmacht van Polen en bondgenoten uit voorzorg wordt ingezet bij Russische aanvallen op Oekraïne. Nadat vorige week vermoedelijk Russische drones het Poolse luchtruim binnenvlogen, is de situatie extra gespannen. Bovendien meldde de Estse regering vrijdag dat Russische straaljagers het luchtruim van Estland waren binnengevlogen, al ontkent Moskou dat.
