Nederlandse luchtvaartindustrie gaat JSF-drone ontwikkelen

FARNBOROUGH (ANP) - De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat, onder aanvoering van GKN Fokker, een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt topman van Fokker, Arjen Landman, aan De Telegraaf.

"We voeren nu het gesprek met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit zou komen te zien", vertelt Landman. "Opschaling van productie is essentieel in tijden van crisis, naast ook flexibiliteit. Hier is ook veel meer automatisering voor nodig."

Landman is zelf degene die de kar gaat trekken namens vijfhonderd Nederlandse toeleveranciers, naar eigen zeggen omdat hij "dezelfde taal" spreekt. Volgens hem wil Defensie een industrieel aanspreekpunt hebben dat het netwerk aan bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar brengt. "We moeten onze kracht als één laten zien in plaats van dat Defensie vijfhonderd verschillende bedrijven moet afgaan", aldus de topman van Fokker.

Vorig jaar gaf de Nederlandse luchtvaartindustrie al aan meer opdrachten te willen van Defensie.