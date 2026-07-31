Fred uit B&B Vol Liefde had vroeger een bos wilde krullen en zat daarmee zelfs bij De Wereld Draait Door, zie beelden

Je kent hem inmiddels van zijn stuitende zelfliefde, kippenkraam, bronzen tonijnen en zweterige gastenverblijven op Bonaire. Maar op oude foto's is Fred uit B&B Vol Liefde nauwelijks terug te herkennen. Zijn kunstprojecten en opvallende krullenbos zorgden jaren geleden zelfs voor een uitnodiging aan tafel bij De Wereld Draait Door.

De 67-jarige Fred runt drie gastenverblijven op Bonaire en verkoopt daarnaast kip vanuit zijn foodtruck Koninklijke Kip Tukkie. Stilzitten is niet aan hem besteed: als hij niet met zijn mountainbike over het eiland scheurt, is hij bezig met kunst. Dat is ook goed te zien in zijn huis, dat vol staat met kunstwerken en bijzondere objecten.

Bronzen beeldjes en een tv-optreden

Fred maakt onder meer bronzen beeldjes en daarmee trok hij jaren geleden zóveel aandacht dat hij zelfs te gast was bij DWDD. Op de beelden van toen is hij echter amper te herkennen. Fred zag er destijds namelijk compleet anders uit.

Dat komt vooral door de volle bos krullen die hij toen had. Op zijn Instagram zijn oude foto's te vinden waarop dat opvallende kapsel goed te zien is. Hij is zelfs te zien samen met prinses Beatrix.

Op zoek naar de liefde

Na zijn scheiding, twee jaar geleden, staat Fred weer open voor een nieuwe relatie. Zijn droomvrouw omschrijft hij als jong van geest, energiek, spannend, sexy en onvoorspelbaar. We zijn benieuwd wie dit seizoen zijn aandacht weet vast te houden. En of ze niet allemaal gillend binnen de kortste keren gillend wegrennen richting het vliegveld.

Fred heeft zelfs meegewerkt aan een wassen beeld van zichzelf en pronkt ermee op zijn Instagram-pagina: