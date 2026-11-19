TER AAR (ANP) - De Nederlandse fatbikemaker Knaap Bikes is failliet. Dat bevestigt curator Wouter Vlasveld na berichtgeving van RTL Z. Het bestuur van het in 2019 opgerichte bedrijf stelt dat het uitblijven van regelgeving heeft bijgedragen aan het faillissement, meldt de curator.

Knaap Bikes werd opgericht door Robin Cats en Michael Fiering. In een financiële rapportage, in handen van RTL Z, zou oprichter Cats ook wijzen op het imago van de fatbike dat "dramatisch besmet" is geraakt als oorzaak voor het faillissement.

Knaap behoorde tot een groep fatbikemakers die zich inzetten tegen het illegaal opvoeren van e-bikes. In 2024 riepen zij de overheid op om ervoor te zorgen dat illegaal opgevoerde fietsen niet geïmporteerd en verkocht konden worden. Onder meer het uitblijven van handhaving op dat gebied heeft volgens het bedrijf tot faillissement geleid.

De curator bekijkt de mogelijkheden voor een doorstart. "Er is nog een voorraad aan fietsen en het bedrijf liep ook nog gewoon", stelt Vlasveld, die daarom wel interesse verwacht.