ANTALYA (ANP) - De EU en diverse andere landen pleiten op de klimaattop in Antalya voor het vervangen van het gas SF6 in elektriciteitsnetwerken door klimaatvriendelijkere alternatieven en het tegengaan van lekkages. SF6 werkt sterk isolerend, waardoor het kortsluiting en branden in hoog- en middenspanningsstations helpt voorkomen. Het is echter ook een extreem krachtig broeikasgas.

SF6 is de afkorting voor zwavelhexafluoride. Een ontsnapt deeltje dat in de atmosfeer terechtkomt, blijft meer dan duizend jaar hangen. In honderd jaar veroorzaakt zo'n deeltje 24.000 keer zoveel opwarming als een CO2-deeltje. Om die reden heeft de EU voor bepaalde toepassingen al een verbod ingevoerd, dat komende jaren verder wordt uitgebreid.

"Het gebruik uitfaseren is volledig mogelijk en heeft enorme klimaatvoordelen", zegt de Duitse milieuminister Carsten Schneider. Juist naarmate landen hun elektriciteitsnetwerken sterk uitbreiden, wordt de kwestie steeds belangrijker. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nigeria, Senegal en Cambodja steunen het initiatief.