Nederlandse ondernemers in Valencia getroffen door noodweer

VALENCIA (ANP) - Nederlandse ondernemers in de regio Valencia maken de schade op van het recente noodweer in het gebied. Volgens de Zakenkring Valencia, een netwerk van Nederlandstalige ondernemers in en rond de stad, zijn er vooralsnog geen signalen dat Nederlandse leden gewond zijn geraakt of worden vermist.

Bij het distributiebedrijf van Gerard van Nierop in het dorp Riba-Roja de Turia ten noordwesten van Valencia stond het water in een fabriekshal 2 meter hoog door overstromingen. Medewerkers zaten volgens hem tot 04.00 uur vast in een kantoortje totdat ze werden gered door de politie.

Van Nierop woont in het dorp, maar kan niet naar zijn bedrijf toe omdat de wegen zijn afgesloten, zegt hij. Onder meer een brug is door het noodweer beschadigd geraakt. "Een weg is nog toegankelijk, maar die staat vol met auto's en vrachtwagens. Het is overal ontzettend druk, omdat al het verkeer wordt omgeleid." De schade in zijn fabriek loopt volgens de ondernemer zeker richting de 100.000 euro. "Er moet een nieuw kantoortje in, er is schade aan de elektriciteit; alles heeft onder water gestaan. En we moeten maar afwachten wat van de opgeslagen goederen is vergaan. Dat is een aardige tik."

Reddingsoperaties

De ondernemer woont sinds 1989 in Riba-Roja de Turia. "Zoveel water als dit, dat hebben we nog nooit meegemaakt", zegt hij over de vele regen. Door het noodweer was er dinsdag lange tijd geen internet of telefoon beschikbaar. Door de politie geredde medewerkers zijn ongedeerd, maar kunnen nog niet terug naar huis omdat de wegen nog zijn afgesloten, aldus Van Nierop.

Door het noodweer in Spanje zijn zeker 62 mensen om het leven gekomen. Volgens Spaanse media vielen de slachtoffers in plaats rond de stad Valencia. Door de vele regen zijn overstromingen ontstaan, waardoor gebouwen zijn onderlopen en auto's worden meegesleept. Nog altijd zijn mensen zoek, maar precieze aantallen zijn niet bekend. De autoriteiten hebben grootschalige reddingsoperaties opgetuigd.