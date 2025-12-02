Nederlandse rechtbank mag Apple-zaak behandelen van EU-hof

LUXEMBURG (ANP/RTR) - Een Nederlandse rechtbank mag zich buigen over een zaak van twee Nederlandse stichtingen tegen Apple over de App Store. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag bepaald.

De stichtingen Right to Consumer Justice en App Stores Claims spanden een zaak aan tegen Apple. Het techbedrijf zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie door app-ontwikkelaars een "buitensporige" commissie van 30 procent te rekenen op aankopen binnen apps in de App Store. Hierdoor hebben app-gebruikers volgens de stichtingen schade geleden. Apple stelde dat de rechtbank in Amsterdam niet bevoegd is hierover te oordelen, omdat de vermeende schadelijke gebeurtenis zich niet in Nederland heeft voorgedaan.

De rechtbank in Amsterdam besloot in 2023 vragen te stellen aan het EU-hof. Daarbij ging het onder meer om de vraag of de rechtbank bevoegdheid heeft in deze internationale zaak. Het EU-hof heeft nu gezegd dat de Nederlandse rechtbanken die hebben.