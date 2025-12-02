ECONOMIE
Israël doodt twee Palestijnse verdachten op Westoever

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 11:37
RAMALLAH (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft bekendgemaakt twee Palestijnse verdachten op de Westelijke Jordaanoever te hebben doodgeschoten. Die zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Israëlische militairen, met drie gewonden tot gevolg.
De omgekomen Palestijnen zijn 17 en 18 jaar, zegt de Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan op de door Israël bezette Westoever. De 17-jarige jongen zou maandagavond bij Hebron zijn ingereden op militairen. De andere aanval vond dinsdag plaats bij Ramallah. Volgens de IDF stak daar een man in op militairen, die met schoten reageerden.
Israëlische militairen en kolonisten hebben sinds het begin van de Gaza-oorlog meer dan duizend Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever. Onder de doden zijn militanten, maar ook burgers. Volgens Israël zijn in dezelfde periode zeker 44 Israëliërs, zowel soldaten als burgers, omgekomen bij Palestijnse aanvallen of Israëlische militaire operaties.
