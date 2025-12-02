Dodental door noodweer in Zuid- en Zuidoost-Azië loopt opnieuw op

JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - Het dodental als gevolg van het noodweer in Zuid- en Zuidoost-Azië is opnieuw opgelopen. Meer dan 1200 mensen kwamen om door overstromingen en aardverschuivingen in Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Thailand. Honderden mensen worden nog vermist.

Op het Indonesische eiland Sumatra steeg het dodental naar 753 en worden nog 504 mensen vermist. Ruim een miljoen mensen hebben hun huis moeten verlaten, melden de autoriteiten. De overstromingen zorgen op het hele eiland voor problemen met de voedselvoorziening. De overheid stuurt rijst en bakolie naar de zwaarst getroffen gebieden.

In Sri Lanka kwamen 410 mensen om het leven en worden nog 336 mensen vermist. De lokale autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal oplopen en de overheid heeft om internationale hulp gevraagd. Pakistan en India helpen met evacuaties en het uitdelen van voedsel.

Indonesische milieuorganisaties zeggen dat het noodweer en het hoge dodental te maken hebben met klimaatverandering en ontbossing.