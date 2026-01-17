Syrisch leger rukt verder op in Koerdisch gebied

TABQA (ANP/AFP) - Het Syrische leger is verder opgerukt in het noorden van het land. Daardoor hebben ze nu gebieden in handen die lange tijd gecontroleerd werden door de Koerden.

Vorige week verdreef het Syrische leger al Koerdische militairen uit wijken in Aleppo en een nabijgelegen stad. Nu is het leger verder doorgestoten en heeft het onder meer het vliegveld Tabqa overgenomen.

De Syrische regering van Ahmed al-Sharaa wil het land graag verenigen onder één bestuur. De Koerden hebben in feite al tien jaar een autonoom bestuur, door hun verzet tegen dictator Bashar al-Assad. Nadat hij was afgezet spraken de Koerden met de nieuwe machthebbers af om het Koerdische bestuur en de Koerdische strijdkrachten te integreren in die van het nieuwe Syrië.

Maar over de manier waarop werden ze het niet eens en dat leidde de afgelopen week tot oplopende spanningen. Al-Sharaa tekende vrijdag een decreet waarin de rechten van Koerden werden erkend, maar volgens Koerden is dat nog niet genoeg.