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Nederlandse topman luchtvaartmaatschappij SAS naar Air Canada

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:06
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MONTREAL (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlandse topman Anko van der Werff van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS gaat leidinggeven aan Air Canada. Van der Werff was zo'n vijf jaar lang topman van SAS en treedt begin volgend jaar aan bij zijn nieuwe werkgever.
Van der Werff volgt de in maart vertrokken topman Michael Rousseau op. Rousseau ging eerder dit jaar met pensioen na ophef die ontstond omdat hij geen Frans bleek te spreken. De nationale luchtvaartmaatschappij is verplicht om zowel in het Engels als Frans te communiceren.
"Zoals veel Nederlanders van mijn generatie heb ik het geluk gehad Frans te leren, en ik heb als kind tijd doorgebracht in Frankrijk met mijn ouders, vooral met mijn moeder", zei Van der Werff in een interne video voor medewerkers van Air Canada, die in handen is van persbureau Bloomberg.
SAS wordt overgenomen door Air France-KLM. De Frans-Nederlandse combinatie wil zijn belang van bijna 20 procent uitbreiden naar 60,5 procent en hoopt de overname snel af te ronden.
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