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NAVO-steun aan Oekraïne voor twee jaar vastgelegd in verklaring

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:04
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ANKARA (ANP) - De NAVO-landen hebben in hun slotverklaring van de top in Ankara vastgelegd in elk geval dit en volgend jaar Oekraïne te blijven steunen. Dit jaar gaat er 70 miljard euro naar Oekraïne en in 2027 wordt "op z'n minst hetzelfde" bedrag vrijgemaakt om het land te steunen in de oorlog met Rusland.
Het geld moet van de Europese landen en Canada komen, aangezien de Verenigde Staten hun steun aan Oekraïne hebben stopgezet. Ook is een groot deel van de steun al eerder toegezegd door de Europese Unie of door landen afzonderlijk.
"De bondgenoten staan eensgezind achter hun onwankelbare steun voor Oekraïne bij het verdedigen van zijn vrijheid", staat in de verklaring.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had voor de top aangedrongen op vooral meer luchtafweerraketten. Hij was als gast aanwezig in Ankara en sprak met meerdere regeringsleiders, onder wie premier Rob Jetten. Zelensky tekende onder andere dronedeals met een aantal landen. Noorwegen kondigde aan voor 269 miljoen euro aan luchtafweer te helpen.
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