Nervositeit op Europese beurzen door hoge olieprijzen houdt aan

door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 17:51
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel vlak gesloten. Daarmee kreeg de opleving van de AEX van een dag eerder geen duidelijk vervolg. Waar dalende olieprijzen toen nog voor optimisme op de aandelenbeurzen zorgden, nam de nervositeit weer toe toen energie weer duurder werd door de oorlog in het Midden-Oosten. Elders in Europa waren aanzienlijke verliezen te zien.
De AEX eindigde een fractie hoger op 1002,90 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 990,75 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot ongeveer 1,4 procent.
De aankondiging van de recordvrijgave van 400 miljoen vaten olie uit noodreserves door leden van het Internationaal Energieagentschap zorgde niet voor een daling van de olieprijzen. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte met 92,55 dollar per vat ruim 5 procent meer dan een dag eerder.
