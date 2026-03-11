International SOS evacueerde 1000 werknemers uit Midden-Oosten

LONDEN (ANP) - International SOS, een organisatie die bedrijven helpt personeel in veiligheid te brengen, heeft sinds het uitbreken van de Iranoorlog meer dan duizend mensen geëvacueerd uit het Midden-Oosten. Dat gebeurde zowel over land als door de lucht. De organisatie verwacht dat meer evacuaties volgen.

"We krijgen dagelijks verzoeken om mensen te evacueren", vertelt directeur veiligheidsassistentie van International SOS James Waddington. Hij zegt dat er vooral veel aanvragen binnenkwamen vlak na de eerste aanvallen van de VS en Israël op Iran. Al is er volgens hem ook een groep organisaties die de situatie eerst heeft aangekeken en juist nu om evacuatie vraagt. Het bedrijf heeft

Hij noemt het voorbeeld van een bedrijf dat vijfhonderd werknemers wilde evacueren vanuit het Midden-Oosten. International SOS heeft die medewerkers naar Muscat en Riyad gebracht. Vanuit die steden zijn ze met het vliegtuig via Istanbul in Parijs beland.

Juiste visa

Ook verzorgde de organisatie een transport over land vanuit Basra in Irak via Koeweit naar Riyad. Daarbij liep International SOS tegen uitdagingen aan, zoals het verkrijgen van de juiste visa, legt Waddington uit.

Het valt regiodirecteur Midden-Oosten van het bedrijf Sebastien Bedu op dat er grote verschillen zijn in hoe voorbereid bedrijven zijn op crisissituaties. "Sommige organisaties hebben een crisisplan klaarliggen. Voor andere bedrijven is dit het moment waarop ze denken: we moeten een crisisplan hebben."

Ook komen er veel vragen binnen bij het bedrijf. Sinds het uitbreken van de Iranoorlog heeft International SOS tien keer meer zaken behandeld dan in een normale situatie, aldus Bedu.