Nestlé, Mondelēz en JDE Peet's passen duurzaamheidsclaims aan

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:36
anp120226118 1
DEN HAAG (ANP) - Drie grote internationale koffie- en cacaobedrijven gaan bepaalde duurzaamheidsclaims aanpassen die in de ogen van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) onduidelijk en vaag zijn. Het gaat om Nestlé, Milka- en Toblerone-maker Mondelēz en Douwe Egberts-producent JDE Peet's.
De bedrijven hebben volgens de marktwaakhond toegezegd te stoppen met het gebruik van termen als 'verantwoord' en 'duurzaam'. Ook het gebruik van logo's van eigen duurzaamheidsprogramma's wordt beperkt. De producten met aangepaste claims liggen vanaf de eerste maanden van dit jaar in de schappen.
"Consumenten die een duurzame keuze willen maken, moeten zich kunnen baseren op duidelijke en eenduidige duurzaamheidsinformatie", legt ACM-bestuurder Martijn Ridderbos uit. "Wij hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld snel zullen volgen."
De ACM begon vorig jaar een onderzoek naar de koffie- en cacaosector. Toen waren de bedrijven al begonnen hun claims in lijn te brengen met nieuwe Europese regels.
