Kleding na je 60ste heeft niets met “onzichtbaar worden” te maken, maar alles met kiezen voor stijl, comfort en zelfbewustzijn. Steeds meer mode -experts benadrukken dat vrouwen boven de 60 net zo goed modern, elegant en uitgesproken kunnen zijn – zonder krampachtig jong te willen lijken.

Feiten en achtergrond – wat speelt er?

Stylisten die veel werken met 60plus-klanten noemen steeds dezelfde bouwstenen: goede pasvorm, kwaliteit en tijdloze snitten die je figuur flatteren. Denk aan een goedzittende jeans of pantalon, een eenvoudige blazer, een streep- of effen shirt van mooie stof en schoenen die zowel chic als comfortabel zijn.

Onderzoek onder oudere vrouwen laat zien dat comfort belangrijker wordt, maar dat “lekker zitten” pas echt telt als je je ook mooi en passend gekleed voelt. Veel vrouwen willen hun lichaam minder blootgeven, maar wél hun persoonlijkheid laten zien met kleur, accessoires en moderne accenten.

Analyse en duiding – mooi op elke leeftijd

Mode-adviseurs waarschuwen juist voor “te brave” seniorenmode: wie bewust kiest voor een paar moderne elementen – een actuele broeklengte, een frisse kleur bij het gezicht, een goede bril – oogt direct eigentijds. Het gaat niet om trends achterna hollen, maar om een kleine, doordachte garderobe waarin alles goed zit, bij elkaar past en jarenlang meegaat. Dat sluit aan bij een bredere ontwikkeling: de zogenoemde ‘silver generation’ (50-plus) besteedt relatief veel aan kleding en zoekt kwaliteit, comfort en stijl, niet snelle wegwerpmode. In Nederland zegt een meerderheid van de vrouwen bovendien trots te zijn op haar uiterlijk; kleren worden zo een middel om dat zelfvertrouwen op latere leeftijd zichtbaar te maken.

Styling tips van Iris Apfel voor oudere vrouwen

Hier zijn haar bekendste, goed bruikbare “regels” vertaald naar stylingtips voor oudere vrouwen, met een korte uitleg erbij.

1. Kleed je voor jezelf, niet voor je leeftijd

Apfel vindt “kleden naar je leeftijd” onzin; het gaat erom dat je trouw blijft aan wie je bent, niet aan een leeftijdsetiket.​

Haar advies: volg je eigen smaak, niet de angst “te opvallend” te zijn; als jij je goed voelt in kleur en opvallende accessoires, dan klopt het.

2. Meer is meer: wees niet bang voor kleur en accessoires

Iris staat voor “more is more”: grote kettingen, stapels armbanden, bril als statement, felle kleuren en prints over elkaar.

Praktische vertaling: kies één of twee statementstukken (grote ketting, bril, sjaal) en bouw je eenvoudige outfit daaromheen; zo oog je uitgesproken zonder verkleedpartij.

3. Ontwikkel je eigen stijl, kopieer niet

Volgens haar heb je stijl als je weet wie je bent; er is geen stappenplan of handleiding, je ontdekt het door te experimenteren.

Concreet: maak foto’s van outfits waarin jij je sterk voelt, herhaal die elementen (silhouet, kleur, accessoires) en bouw zo jouw “uniform” op.

4. Comfort en fit boven trends

Iris hamert erop dat je je vrij moet voelen in je kleding; als je je ongemakkelijk voelt, werkt zelfs het perfecte modeplaatje niet.​

Voor oudere vrouwen: kies goede pasvorm (schouders, taille, lengte), schoenen waarin je écht kunt lopen, en gebruik trends vooral in accessoires of kleur, niet in een knellend model.

5. Speel, probeer en blijf nieuwsgierig

Ze ziet aankleden als een vorm van spelen: elke ochtend een nieuwe combinatie, uit je comfortzone gaan en plezier maken met je kast.

Idee: plan “speeluurtjes” met je kledingkast, probeer ongebruikelijke combinaties (andere kleurensjaal, ander vest, extra ketting), maak spiegelselfies en hou wat werkt.

6. Accepteer je gezicht en je leeftijd

Iris noemt rimpels “badges of courage” en weigert te doen alsof ze jonger is dan ze is.​

Stylingvertaling: een goed kapsel, bril die mag opvallen en verzorgd make-upaccent (lippen of bril) doen meer voor je uitstraling dan proberen er 20 jaar jonger uit te zien.

7. Een paar praktische “don’ts”

In interviews noemt ze voor oudere vrouwen o.a.: geen minirok, niet op extreem hoge hakken lopen, niet teveel make-up en geen lange, sluike “meisjesmanen”.​

De kern is niet strengheid, maar balans: laat je benen zien met een nettere lengte, kies een lagere maar elegante hak, subtiele make-up en een kapsel dat je gezicht optilt.

