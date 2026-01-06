Onderzoek: drukte in winkelstraat neemt toe, vooral in grote stad

AMSTERDAM (ANP) - In de Nederlandse winkelstraat is het vorig jaar iets drukker geworden. Vooral in de grote steden lijken fysieke winkels bezig aan een "comeback", meldt onderzoeksbureau RMC op basis van sensormetingen in bijna honderd winkelstraten en -centra.

Volgens een jaarlijkse analyse van RMC liepen er 3,1 procent meer mensen door de onderzochte winkelstraten dan in 2024. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam zagen een forse stijging van wel 10 procent, terwijl middelgrote steden vrijwel stabiel bleven en kleine steden een lichte groei van 1 procent noteerden.

RMC merkt daarnaast dat de drukte zich verder over de week verspreidde. "De zaterdagen waren iets rustiger, terwijl maandag, dinsdag en zondag juist drukker werden."

In 2024 zag RMC nog een afname van het aantal passanten met 3,4 procent. Toen bleven de grote steden zelfs extra achter. RMC weet de afnemende drukte toen vooral aan ongunstige weersomstandigheden. Met name de natte lente zorgde toen voor een daling in bezoekersaantallen.