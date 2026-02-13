ECONOMIE
Nestlé voert productie op om tekort babyvoeding te voorkomen

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:48
anp130226113 1
VEVEY (ANP/BLOOMBERG) - Nestlé voert de productie van babyvoeding op om een ​​tekort te voorkomen na een grote terugroepactie. De Zwitserse voedingsmiddelenfabrikant en concurrenten als Danone en Groupe Lactalis hebben de afgelopen tijd grote partijen babyvoeding teruggeroepen door de mogelijke aanwezigheid van cereulide, een giftige stof die braken en diarree kan veroorzaken.
Vijf Nestlé-fabrieken in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland en Nederland draaien nu 24 uur per dag om de productie te verhogen, met name voor producten voor baby's jonger dan een jaar, aldus het bedrijf.
De Duitse fabrikant HiPP en het Zwitserse bedrijf Holle, die beide niet door de terugroepactie werden getroffen, hebben de productie ook opgevoerd om aan de toegenomen vraag te voldoen. Nederlandse winkels als Albert Heijn, Kruidvat en Jumbo lieten begin deze week weten vooralsnog geen last te hebben van een tekort aan baby- en kindervoeding in de schappen.
