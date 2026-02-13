Bruijn: ga niet naar carnaval als je verkouden bent

DEN HAAG (ANP) - Blijf thuis als je verkouden bent, roept demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid op. "Ga in dat geval zelfs niet naar carnaval. Ik begrijp dat dit wel veel gevraagd is. Maar als je ziek bent, ga ook niet hossen op straat, want je maakt iedereen om je heen ziek."

De demissionaire VVD-bewindsman deed de oproep voorafgaand aan de ministerraad. "Hoest en nies in je elleboog, en als je toch in de buurt moet komen, bijvoorbeeld als je mantelzorg verleent aan een kwetsbaar persoon, gebruik dan een mondkapje."

Woensdag meldde het RIVM dat er een griepepidemie in Nederland is. In een week tijd gingen 59 op de 100.000 mensen langs bij de huisarts met griepklachten.