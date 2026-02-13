ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bruijn: ga niet naar carnaval als je verkouden bent

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:51
anp130226114 1
DEN HAAG (ANP) - Blijf thuis als je verkouden bent, roept demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid op. "Ga in dat geval zelfs niet naar carnaval. Ik begrijp dat dit wel veel gevraagd is. Maar als je ziek bent, ga ook niet hossen op straat, want je maakt iedereen om je heen ziek."
De demissionaire VVD-bewindsman deed de oproep voorafgaand aan de ministerraad. "Hoest en nies in je elleboog, en als je toch in de buurt moet komen, bijvoorbeeld als je mantelzorg verleent aan een kwetsbaar persoon, gebruik dan een mondkapje."
Woensdag meldde het RIVM dat er een griepepidemie in Nederland is. In een week tijd gingen 59 op de 100.000 mensen langs bij de huisarts met griepklachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading