Veelgebruikte natuurlijke zoetstof vergroot mogelijk kans op beroerte

Van eiwitrepen tot energiedrankjes: erythritol geldt al jaren als goed alternatief voor suiker. De zoetstof levert nauwelijks calorieën, veroorzaakt geen bloedsuikerpieken en past perfect in het keto-dieet. Maar nieuw onderzoek suggereert dat deze ‘veilige’ suikervervanger mogelijk een cruciale beschermingslaag van het lichaam aantast met serieuze gevolgen voor hart en hersenen.

Wetenschappers van de University of Colorado onderzochten wat er gebeurt wanneer cellen van de bloed-hersenbarrière worden blootgesteld aan hoeveelheden erythritol die vergelijkbaar zijn met wat je binnenkrijgt na een frisdrank met deze zoetstof. De bloed-hersenbarrière fungeert als beveiligingssysteem van het brein: schadelijke stoffen blijven buiten, voedingsstoffen mogen naar binnen.

In het lab zagen onderzoekers een zorgwekkende kettingreactie. Erythritol veroorzaakte zogenoemde oxidatieve stress: een overmaat aan agressieve moleculen (vrije radicalen) én een gelijktijdige verzwakking van de natuurlijke antioxidanten. Het resultaat: beschadigde cellen, verminderde celfunctie en in sommige gevallen zelfs celdood.

Nog alarmerender was het effect op de regulatie van de bloedvaten. Gezonde bloedvaten verwijden zich als organen extra zuurstof nodig hebben en vernauwen wanneer dat niet nodig is. Dat subtiele evenwicht wordt gestuurd door twee stoffen: stikstofmonoxide (verwijdt) en endothelin-1 (vernauwt).

Kans op beroerte

Erythritol bleek de productie van stikstofmonoxide te verlagen en die van endothelin-1 juist op te voeren. Het gevolg: bloedvaten die gevaarlijk vernauwd blijven. Dat kan de zuurstoftoevoer naar de hersenen beperken, een bekende risicofactor voor een beroerte, veroorzaakt door een bloedstolsel.

Ook het natuurlijke afweersysteem tegen stolsels lijkt te worden ondermijnd. Normaal gesproken maken cellen bij stolselvorming een ‘stolseloplosser’ aan. In het experiment blokkeerde erythritol dit mechanisme, waardoor stolsels mogelijk vrij spel krijgen.

De bevindingen sluiten aan bij eerdere grootschalige observatiestudies. Daaruit bleek dat mensen met hoge bloedwaarden van erythritol ongeveer twee keer zoveel kans hadden op een hartaanval of beroerte.

Tegelijkertijd zijn er kanttekeningen. De experimenten werden uitgevoerd op losse cellen in petrischaaltjes, niet in complete bloedvaten of bij mensen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de effecten zich ook in het lichaam voordoen.

Erythritol neemt een bijzondere positie in tussen zoetstoffen. Anders dan kunstmatige varianten zoals aspartaam en sucralose is het een suikeralcohol die van nature in kleine hoeveelheden in het lichaam voorkomt. Dat hielp de stof buiten recente richtlijnen van de World Health Organization te blijven die waarschuwen voor kunstmatige zoetstoffen bij gewichtscontrole.