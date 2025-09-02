Nestlé zakt op Zwitserse beurs na ontslag topman

AMSTERDAM (ANP) - Nestlé behoorde dinsdag tot de dalers op de Zwitserse beurs met een koersverlies van ruim 3 procent. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern, bekend van merken als Nespresso, Maggi, Perrier en KitKat, heeft topman Laurent Freixe ontslagen vanwege een niet-openbaar gemaakte romantische relatie met een directe ondergeschikte.

Philipp Navratil is benoemd tot nieuwe baas van het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Navratil leidde eerder de koffietak van Nestlé en was verantwoordelijk voor de wereldwijde strategie van Nescafé en Starbucks.

De algehele stemming op de Europese beurzen was overwegend negatief. Beleggers wachten onder meer op nieuwe inflatiecijfers van de eurozone. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 891,47 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. Parijs won een fractie.